Fruto de um caso extraconjugal do milionário Tomé Feteira (que imediatamente a perfilhou), era a única herdeira da fortuna do industrial que, na década de 60, chegou a ser uma das 10 maiores do Mundo.Esteve envolvida na disputa polémica da herança do pai, juntamente com a secretária, Rosalina Ribeiro, assassinada em 2009 na cidade de Maricá, com as autoridades brasileiras a acusarem o advogado Duarte Lima de homicídio.