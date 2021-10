"A alma, o pilar e o som da banda" - foi assim que os Nouvelle Vague homenagearam o guitarrista e cofundador do grupo, Olivier Libaux, que morreu na 4ª-feira, aos 57 anos, de causas não divulgadas.



A banda, que se inspirou no movimento artístico do cinema francês Nouvelle Vague (anos 60 do século XX) e explorou estilos como New Wave, Gótico e Bossa Nova, editou 7 discos. Esteve várias vezes em Portugal, a última em finais de 2019.