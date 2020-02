Nasceu com o nome de Dallas Frederick, em 1928, mas escolheu Orson Bean porque "era engraçado". Ator e comediante reconhecido, participou em filmes como ‘Anatomia de um crime’ (1959) e ‘Queres ser John Malkovich’ (1999).



Integrou vários programas de televisão, desde 1959, como ‘To Tell the Truth’, tendo interpretado o papel de um astuto comerciante na série ‘Doutora Quinn’. Morreu atropelado, por dois carros, aos 91 anos.