Otis Redding III (1963-2023)

O guitarrista Otis Redding III, filho do célebre cantor de soul com o mesmo nome, morreu aos 59 anos, devido a um cancro.Começou cedo na música e, na década de 80 do século XX, formou a banda de funk The Reddings, com o irmão, Dexter (baixo e voz), e um primo, Mark Lockett (teclas), que gravou seis álbuns.Após o fim do grupo, trabalhou com a estrela do soul Eddie Floyd numa digressão europeia, onde brilhou a cantar êxitos do pai, como ‘(Sittin’ on) the Dock of the Bay’. Depois, continuou a solo, sempre focado nas músicas do pai (1941-1967).