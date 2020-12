Antigo futebolista e selecionador da Croácia, esteve à frente da equipa do seu país no Euro 2004, em Portugal, ficando-se pela fase de grupos. Orientou os croatas entre 2003 e 2004, mas foi também selecionador da Áustria, de 1999 a 2001, e da Albânia, nos anos de 2007 e 2008. Esteve ainda à frente de clubes como o Lokomotiv Zagreb, LASK Linz, Rapid Viena ou Estugarda, com títulos na Áustria e Croácia. Morreu vítima da Covid-19.