Ator italiano - trabalhou, entre outros, com os realizadores Marco Bellocchio e Nanni Moretti. No seu último filme - ‘Três andares’ (2021) de Nanni Moretti - interpretou o papel de um idoso com Alzheimer acusado de ter uma atitude inadequada com a filha. Em 2008, foi Aldo Moro - primeiro-ministro italiano assassinado pelos terroristas das Brigadas Vermelhas -, em ‘Il divo’, de Paolo Sorrentino. Paolo Graziosi morreu aos 82 anos, devido à Covid.