A esclerose lateral amiotrófica acabou, no domingo, por derrubar Papa Bouba Diop, torre de 1,94 metros e herói do futebol senegalês. O antigo médio morreu em Lyon, França, depois de anos de luta contra a doença. Assinou o golo, ante a seleção gaulesa, que marcou a abertura do Mundial de 2002 e a estreia do Senegal na competição, em que chegou aos ‘quartos’. Diop, além do seu país, jogou na Suíça, França, Grécia e Inglaterra .