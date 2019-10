Nunca foi um militar de secretaria, era conhecido por "não ter papas na língua", frontal e mereceu, em livro, um capítulo sobre o seu lado boémio. O major-general Jaime Neves, com a patente atribuída na reserva, em 2009, faleceu ontem aos 76 anos, pelas 06h00, no Hospital Militar, em Lisboa, devido a problemas respiratórios. O funeral realiza-se hoje, a partir das 14h00, no Cemitério do Alto de São João.