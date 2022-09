Cortou o cabelo a celebridades com o rei emérito de Espanha Juan Carlos I, o escritor Gabriel García Márquez e o músico Joan Manuel Serrat.Nasceu em Barcelona em 1930 e herdou a pequena barbearia do pai, no Bairro de Santis, onde começou uma carreira de êxito. Foi galardoado com vários prémios, como a Rose d’Or, do Festival Internacional de Paris (1959). Escreveu livros sobre a estética masculina.Pascual Iranzo morreu aos 92 anos.