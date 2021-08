A única filha de Alfred Hitchcock (fruto da relação com a argumentista Alma Reville), morreu na 2ª feira, na Califórnia, aos 93 anos. Patricia Hitchcock nasceu em Londres em 1928 e viajou com os pais para os EUA em 1939, fazendo a estreia como atriz na Broadway em 1943 com a ajuda do pai, de quem era inseparável e acérrima defensora. Entrou depois em vários filmes do progenitor, com destaque para ‘O Desconhecido do Norte-Expresso’ (1951).