Cantor suíço ficou conhecido nos anos 70 com o êxito ‘disco’ ‘Où sont les femmes?’, do álbum de 1977 ‘Paris by Night’. Quatro anos antes representara o seu país no Festival Eurovisão da Canção, com o tema ‘Je vais me marier, Marie’, que ficou em 12º lugar.



Com o declínio do estilo ‘disco’, a sua carreira entrou em trajetória descendente. O corpo foi encontrado na sua casa de Barcelona. Causas da morte não foram divulgadas.