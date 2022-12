Nasceu em Paris em 1949 e estreou-se na Fórmula 1 em 1977 pela equipa Surtees. Em 1982, em consequência da morte de Gilles Villeneuve, a Ferrari convida-o a integrar a equipa e ganha nesse ano o Grande Prémio da Alemanha. No ano seguinte vence em Imola. Em 1989 deixa a Fórmula 1 e participa nas 24 horas de Les Mans, e em várias edições do Paris-Dakar. Foi o padrinho do campeãode Fórmula 1 de 1997 Jacques Villeneuve.