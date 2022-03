O ator norte-americano, conhecido pela personagem Beansie Gaeta na série ‘Os Sopranos’, morreu terça-feira, aos 76 anos, dia do seu aniversário, foi esta quarta-feira anunciado.



Nascido em Nova Iorque, também integrou o elenco do filme ‘O Irlandês’, de 2019, e do seu currículo constam obras como ‘Era Uma Vez na América’ (1984), ‘Tudo Bons Rapazes’ (1990) e ‘Golpada Americana’ (2013). As causas da morte não foram divulgadas.