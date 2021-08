Compositor de música eletrónica e DJ, pioneiro do house de Chicago, onde nasceu, editou mais de 100 trabalhos ao longo de uma carreira iniciada nos anos 90.Começou a mexer nos pratos dos discos na infância e em 1999 lançou o seu maior sucesso, ‘Get Get Down’, que chegou ao 1º lugar nos EUA e Canadá.Em 1987 foi baleado e ficou paralisado da cintura para baixo, anos depois foram-lhe amputadas as pernas. Não resistiu à Covid-19.