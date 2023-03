Comediante, apresentador, ator e escritor inglês, ficou famoso na década de 1990 ao dar corpo à ‘drag queen’ Lily Savage no programa ‘Blankety Blank’, na BBC One.Durante a sua carreira ganhou um Bafta, um Prémio de Comédia Britânica e um Prémio Nacional de Televisão. Teve uma filha com a amiga Diane Jansen, em 1974, e mais tarde casou com uma mulher portuguesa, em 1977, de quem se divorciou em 2005. Morreu "inesperadamente mas de forma pacífica", comunicou o marido, Andre Portasio.Tinha 67 anos.