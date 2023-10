Era um dos últimos desenhadores vivos que colaborou, desde o início, no jornal do Tintin, com Hergé. Desenhou também para outras prestigiadas revistas de banda desenhada como foi o caso da ‘Spirou’ ou da ‘Record’, onde foi autor de uma série sobre a guerra civil americana. Mas foi através das aventuras de três raparigas - ‘Julie, Claire, Cécile’, que passam da adolescência para a idade adulta, que Sidney ficou conhecido do grande público. Foram 24 álbuns publicados e o 25.º, já terminado, será publicado postumamente.