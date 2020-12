Em 2001 as entidades de supervisão americanas descobriram que, durante anos, a elétrica Enron escondera prejuízos no valor superior a 61 mil milhões de euros.



As ações da empresa caíram de 74,2 euros para menos de 90 cêntimos num ano. Os acionistas perderam tudo e a empresa fechou. A lei Sarbanes-Oxley de 2002 revolucionou a fiscalização das contas. O senador democrata do Maryland autor do diploma faleceu aos 87 anos.