Considerada pioneira da neurogenética em Portugal, era médica neurologista, professora e investigadora. Dedicou-se ao estudo das doenças neurodegenerativas, com ênfase na ‘doença dos pezinhos’, a paramiloidose, e à doença de Machado-Joseph. Nascida em Macieira de Cambra, Vale de Cambra, licenciou-se com 18 valores na Faculdade de Medicina do Porto. Morreu na residência para idosos onde vivia há cinco anos.