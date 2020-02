Paula Kelly (1943-2020)

Nasceu em Jacksonville, na Florida, mas cresceu em Nova Iorque. Estudou música na famosa escola Juilliard, e estreou-se nos palcos em 1964 e dois anos depois estava a atuar na cerimónia dos Óscares.Em 1969 é a vez de entrar no mundo do cinema, na adaptação do musical ‘Sweet Charity’.Participa em ínumeras séries de televisão como ‘Kojack’, ‘Golden Girls’ ou ‘Good Times’.Em 1999, abandonou a representação.