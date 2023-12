Paula Murphy (1928-2023)

Ficou conhecida como ‘a mulher mais rápida sobre rodas’, depois de na década de 60 ter quebrado vários recordes no desporto automóvel feminino: em 1966 foi a primeira a ter licença para conduzir carros alimentados com mistura de nitro. Depois, também abriu caminho em Indianapolis (a primeira a conduzir a solo na mítica pista) ou no NASCAR. Em 1968 superou a mítica barreira das 200 milhas por hora (320 km/hora) e chegou a atingir os 400 km por hora em provas de drag racing (distâncias curtas em linha reta). Morreu aos 95 anos.