Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Paulette Coquatrix (1916-2018)

Antiga proprietária do Olympia morreu aos 102 anos.

Por Paulo Fonte | 01:31

Antiga proprietária do Olympia, o lendário teatro parisiense, liderou a sala com a filha durante duas décadas após a morte do marido, Bruno Coquatrix, diretor-geral do espaço de 1954 a 1979.



Nasceu em Paris e foi responsável pelo guarda-roupa de teatro e de cinema. As suas criações sobressaíram na década de 50 para filmes como ‘Napoleão’, de Sacha Guitry, e ‘O Amante de Lady Chatterley’, de Marc Allégret.



Morreu aos 102 anos.