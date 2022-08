Começou a trabalhar aos 18 anos na tecelagem do pai, e expandiu o negócio do grupo no setor dos lanifícios até empregar, atualmente, mais de mil pessoas. Além de empresário, foi dirigente associativo, um dos grandes entusiastas da implantação do ensino superior na Covilhã e um dos primeiros empregadores dos quadros formados na Universidade da Beira Interior. Foi nomeado Comendador da Ordem do Mérito Industrial.