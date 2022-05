Nasceu em Lisboa em novembro de 1937 e começou a interessar-se por jazz aos 6 anos. Estudou música com Fernando Lopes-Graça e foi baterista no Bossa Jazz Trio.No final da década de 1960 criou música original para filmes e, em 1978, passou a organizar concertos de jazz. Nas décadas de 1970 e 80 foi ainda responsável pela edição de jazz e música clássica na Valentim de Carvalho.Era o sócio número 3 do Hot Clube de Portugal.