‘Papá Kapela’, como era tratado de forma carinhosa, nasceu em Maquela do Zombo, Uíge, Angola, e começou a pintar em 1960 na Escola Poto-Poto, em Brazzaville, República do Congo. O artista plástico, responsável por ter influenciado uma geração que se afirmou fora do país, participou em exposições em África e na Europa, com passagens por Portugal. Testou positivo à Covid-19 e esteve internado dez dias. Morreu em Luanda.