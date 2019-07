Dedicou mais de três décadas da sua vida à atividade empresarial e ao associativismo - era desde 2014 o 30º presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP), tendo sido reeleito a 27 de junho de 2017 para um segundo mandato, que iria terminar em 2020.



Era ainda membro do Conselho Geral da CIP e, desde 2008, presidente do Conselho Fiscal do FC Porto e da SAD, tendo, em 2012, sido distinguido com um Dragão de Ouro.