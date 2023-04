Professor no Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, investigador e ensaísta, colaborou em vários jornais. Doutorado pela École des Hautes Études en Sciences Sociales, foi próximo do filósofo Fernando Gil.



Autor e coautor de obras sobre Kant e de introduções ao pensamento filosófico, "tornou-se nas últimas duas décadas num vigoroso e sofisticado colunista", considerou a Presidência da República, que emitiu uma nota de pesar.