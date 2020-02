Nasceu em Nevogilde, no Porto, e doutorou-se em Filosofia. Na sua vida académica foi dirigente estudantil e foi deportado para Angola pelo Estado Novo.Esteve na origem da Organização Comunista Marxista-Leninista Portuguesa e nos anos 90 alia-se ao PS e conquista um lugar de deputado no Parlamento.Era o comissário das Comemorações da Revolução Liberal do Porto de 1820, que ontem mesmo tinham o seu arranque oficial.