Licenciado em Economia e doutorado em História, Pedro Lains centrou a sua investigação no crescimento económico de longo prazo de Portugal e dos países periféricos da Europa.Coordenador-investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, publicou obras como ‘História da Caixa Geral de Depósitos’ e ‘A economia portuguesa no século XIX’.Morreu aos 61 anos, em Lisboa, devido a um cancro.