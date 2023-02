Considerado o ‘pai do surf em Portugal’, começou a enfrentar as ondas em pé no ano de 1959. Aprendeu hipismo com seis anos e interessou-se por esqui e por vela, entre outros desportos. A paixão pelo mar levou a que praticasse pesca submarina, passando depois para a fotografia subaquática, acabando por conhecer Jacques Cousteau, com quem fez mergulho. Começou no bodysurf e nos anos 50 adquiriu a sua primeira prancha de surf, iniciando-se na modalidade. "Um grande Aloha, Pedro", escreveu a Federação Portuguesa de Surf.