O lendário saxofonista Pee Wee Ellis morreu na passada sexta-feira, em Inglaterra, aos 80 anos, revelou a família.Diretor musical da estrela da soul James Brown no final dos anos de 1960, é considerado um dos arquitetos da música funk pelos arranjos e composições revolucionárias em temas como ‘Cold Sweat’ e ‘Say It Loud - I’m Black and I’m Proud’, e por isso foi chamado de "génio silencioso".Trabalhou também com Van Morrison.