Histórico médio do Leeds United e antigo internacional escocês, o futebolista é o melhor marcador do clube inglês, com 238 golos em 676 jogos, disputados de 1962 a 1979 e de 1983 a 1985.Com a camisola dos ‘peacocks’ venceu sete troféus, entre eles o campeonato, em 1968/69. Conhecido pelo remate potente, foi vice-campeão da Europa em 1975, numa final perdida, por 2-0, para o Bayern de Munique.Morreu vítima de doença prolongada.