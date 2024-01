O fotojornalista sul-africano deu a conhecer décadas de violência durante a era do Apartheid, incluindo a revolta estudantil do Soweto em 1976. Uma das suas mais icónicas imagens data de 1956, quando captou uma jovem branca sentada num banco com a inscrição ‘Somente Europeus’ e com a sua empregada negra sentada atrás dela, do outro lado do banco. Depois de Nelson Mandela ter sido libertado da prisão em 1990, tornou-se o seu fotógrafo oficial até à eleição como Presidente, quatro anos depois. Morreu aos 91 anos.