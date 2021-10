O nova-iorquino deixa uma carreira ligada à representação de mais de quatro décadas. Mais do que no cinema, Peter Scolari era presença assídua em séries de televisão, como ‘Newhart’, ‘Gotham’ ou ‘Girls’. Por esta última, da HBO, venceu um Emmy de Ator de Comédia em 2016.



Era grande amigo do ator Tom Hanks e entrou no seu filme ‘Tudo Por um Sonho’ (1996). Morreu na sexta-feira, aos 66 anos, vítima de cancro.