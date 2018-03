Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Peter Temple (1946-2018)

Um aclamado escritor de policiais.

Por Paulo Fonte | 01:30

O primeiro autor de literatura policial a ganhar o ‘Miles Franklin’, o mais significativo prémio literário australiano, não resistiu a um cancro e morreu em casa, em Ballarat, uma cidade a 100 quilómetros de Melbourne. Antigo jornalista nascido na África do Sul, mudou-se para Sydney em 1980. Dedicou-se à novela nos anos 90, quando lançou a série do detetive Jack Irish, com um conjunto de personagens que conquistou os leitores.