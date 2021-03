Começou na década de 90 a vender material para escritório. Com o dinheiro ganho constituiu um fundo de investimento que ganhou a privatização da maior seguradora checa.



A sua fortuna valia mais de 10 mil milhões de euros. Era um amante dos desportos radicais, e todos os anos marcada uma ida aos glaciares do Alasca para praticar heli-ski. Ontem o helicóptero onde ia despenhou-se perto do glaciar Knik matando 5 pessoas.