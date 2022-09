A lenda do jazz espiritual Pharoah Sanders, saxofonista com influência da música africana e indiana, morreu ontem aos 81 anos.Nasceu em Little Rock, Arkansas, no seio de uma modesta família batista, tocou clarinete na orquestra da escola reservada a negros e frequentou os clubes de blues da cidade, até que em 1959 se mudou para a Califórnia, onde se juntou a grupos de rhythm and blues.Considerado herdeiro de John Coltrane, trabalhou também com Ornette Coleman e Don Cherry.