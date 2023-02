Phil Spalding (1957-2023)

O músico Phil Spalding morreu aos 65 anos, de causas não divulgadas. Foi um dos fundadores dos GTR, supergrupo de rock progressivo, que contava ainda com Steve Hackett e Steve Howe (guitarras), Max Bacon (vocalista) e Jonathan Mover (baterista).



Após a dissolução da banda, tornou-se um dos músicos de estúdio mais requisitados. Trabalhou com estrelas como Ray Charles, Mike Oldfield, Mick Jagger, Joe Cocker e Elton John. Colaborou em projetos para aumentar a consciencialização sobre os problemas derivados da hepatite C.