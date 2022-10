Reconhecido pintor francês, forjou o neologismo ‘outrenoir’, utilizado para descrever o seu trabalho com a cor preta e a luz. "O negro agita tudo o que nos habita", afirmava.Criador dos vitrais da abadia de Sainte-Foy de Conques, em Aveyron, França, as suas pinturas estão expostas em mais de 110 museus em todo o Mundo.Em 2009, uma retrospetiva da sua obra recebeu meio milhão de visitantes no Centro Pompidou de Paris.