Considerado um dos melhores jogadores da sua geração, Anastasi era um avançado ágil e com boa técnica que fez 258 jogos durante oito épocas ao serviço da Juventus.Atuou no Varese, Inter e Ascoli tendo também deixado a sua marca na seleção italiana. Marcou 8 golos em 25 jogos. O primeiro, decidiu a vitória por 2-0 frente à Jugoslávia, na final do Euro 1968.Lutava atualmente contra uma esclerose lateral amiotrófica. Morreu aos 71 anos.