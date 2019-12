Antigo selecionador da Coreia do Sul e da Austrália, o treinador holandês não resistiu a uma batalha contra o cancro.A informação foi avançada pelo Sparta de Roterdão, clube em que jogou e ao qual tinha regressado em fevereiro como membro da equipa técnica.Em 2018 e início deste ano orientou a seleção de Omã, em 2010 apurou a Austrália para o Mundial da África do Sul e, em 2002, ao lado de Guus Hiddink, levou a Coreia do Sul às meias-finais.