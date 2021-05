Advogado de formação, Poul Schlüter liderou o Partido Popular Conservador da Dinamarca entre 1974 e 1977 e de 1981 a 1993.Foi eleito primeiro-ministro em 1982 e ocupou o cargo durante 11 anos, até ser obrigado a demitir-se após um escândalo que envolvia recusa de pedidos de asilo a refugiados da Guerra Civil do Sri Lanka, violando um direito previsto na legislação do país.Foi membro do Conselho da Europa de 1971 a 74. Morreu aos 92 anos.