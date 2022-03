O professor e programador da área da dança Gil Mendo morreu na quarta-feira, em Lisboa, aos 76 anos, vítima de doença oncológica, disse esta quinta-feira à agência Lusa fonte da Escola Superior de Dança.

Gil Mendo foi um dos fundadores da Escola Superior de Dança (ESD) do Instituto Politécnico de Lisboa, e do Forúm Dança, em 1990.

Também nessa década, foi um ativo dinamizador das artes do espetáculo em redes internacionais, nomeadamente como membro do comité executivo do 'Informal European Theatre Meeting' (IETM).