O ator Puneeth Rajkumar, uma das principais estrelas do cinema indiano, morreu na passada sexta-feira, aos 46 anos, na sequência de um ataque cardíaco fulminante.O primeiro-ministro indiano Narendra Modi reagiu, lembrando "a maravilhosa personalidade" do artista.Participou em três dezenas de filmes como protagonista e foi o apresentador da versão indiana do popular concurso ‘Quem Quer Ser Milionário?’.