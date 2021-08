O compositor e escritor canadiano R. Murray Schafer morreu no passado sábado, aos 88 anos, com doença de Alzheimer.A notícia foi revelada pela sua mulher, a mezzo soprano Eleanor James.Schafer foi o fundador do conceito de ecologia acústica e do termo ‘soundscape’ (paisagem sonora), e deixa sinfonias, óperas, música de câmara e mais de 20 livros publicados. Esteve em Portugal no Coimbra Capital Nacional da Cultura 2003.