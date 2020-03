Natural de Santa Bárbara de Nexe, concelho de Faro, Rafael Correia trabalhou na BBC em Inglaterra e França entre 1972 e 1974, tendo depois entrado na Emissora Nacional como jornalista.Na década de 1980, já na RDP, foi autor do programa ‘Lugar ao Sul’, em que percorria o Alentejo e Algarve falando com as gentes sobre os usos e costumes, num verdadeiro retrato do País.O funeral realiza-se amanhã, pelas 10h, na igreja de São Luís, em Faro.