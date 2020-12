Antigo piloto italiano de ralis, do seu palmarés consta a vitória no Rali de Portugal de 1974, a sua única no campeonato.Ao volante de um Fiat 124 Abarth, ‘Lelle’ Pinto dominou a corrida realizada um mês antes da Revolução de Abril. Vencedor do Europeu de Ralis em 1972, no campeonato principal, onde correu entre 1973 e 1978, participou em 19 provas, tendo concluído cinco.Morreu terça-feira de causas não divulgadas.