Ex-procurador-geral dos EUA (o equivalente a ministro da Justiça), entre 1967 e 1969, e voz do movimento pelos direitos civis, Ramsey Clark morreu na sexta-feira, em Nova Iorque, aos 93 anos. Crítico fervoroso das intervenções militares dos EUA no exterior, do Vietname ao Iraque, opôs-se à pena de morte e integrou as equipas de defesa do ex-ditador iraquiano Saddam Hussein e do pregador islâmico egípcio Omar Abdel Rahman.