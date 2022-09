Compositor e pianista de jazz, o norte-americano Ramsey Lewis editou mais de 80 álbuns desde que se lançou, na década de 1960, no projeto Ramsey Lewis Trio. Natural de Chicago, chegou a tocar com Aretha Franklin ou Tony Bennett. Entre os maiores êxitos estão os temas ‘The In Crowd’, ‘Wade in the Water’ ou ‘Hang On Ramsey!’. Vencedor de três Grammys, Ramsey Lewis morreu na segunda-feira, aos 87 anos, por causas não reveladas.