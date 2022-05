Referência mundial no estudo do cancro gástrico, a investigadora obteve a licenciatura em Medicina em 1986 e o doutoramento em 1995. Era vice-diretora do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto e líder do grupo Epithelian Interactions in Câncer no Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S). Vítima de doença prolongada, o funeral realiza-se esta terça-feira, às 15h00, na Igreja de Cedofeita, no Porto.