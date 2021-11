Jornalista e poeta, o conhecido dissidente do regime cubano preferiu manter-se longe dos holofotes, em Miami, EUA, depois de ter vivido em Espanha. Apoiante inicial do castrismo, integrou a primeira geração de repórteres formada na Faculdade de Jornalismo de Havana. Cortou com o regime em 1991, passou um ano e meio na prisão e partiu para Espanha, onde permaneceu durante uma década. Não resistiu a um cancro.